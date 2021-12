Ad Acerra il primo ferito da botti: un ragazzino di 14 anni. Per lui mano spappolata dopo aver raccolto un petardo

Un ragazzino di 14 anni, di Acerra, è finito in ospedale con la mano spappolata a causa dello scoppio di un petardo. A riportarlo è il Mattino. E’ successo mercoledì, 29 dicembre. La vittima ha riportato lesioni importanti ad una mano con perdita di alcune falangi e di metà pollice: il 14enne di Acerra è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa dei Fiori e, successivamente, assistito all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il giovane è ora ricoverato nel reparto di Chirurgia della mano. Il 15enne è stato ferito dall’esplosione di un petardo raccolto in strada che gli è scoppiato in mano, procurandogli l’amputazione di alcune falangi. Al momento dovranno trascorrere alcuni giorni, necessari per ripulire i tessuti danneggiati e sottoporsi alla camera iperbarica, prima di poter procedere all’intervento chirurgico per la ricostruzione delle zone compromesse e l’accertamento delle funzionalità della mano.