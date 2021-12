Chiaiano, Scampia e Secondigliano: arresti e denunce

148 Visite

Chiaiano: aggredisce la compagna. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Seconda Traversa Due Portoni per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione la quale ha riferito che, poco prima, mentre si trovava all’interno della sua abitazione era stata aggredita fisicamente dal suo compagno.

Gli operatori, una volta entrati nell’appartamento, hanno bloccato e denunciato un 47enne napoletano con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Napoli, 9 dicembre 2021

Secondigliano: rinvenuta droga in un porta occhiali.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Pazienza nei pressi di uno stabile poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga facendo perdere le proprie tracce ed hanno rinvenuto, vicino al locale caldaia del palazzo, un astuccio per occhiali contenente 18 involucri contenenti 20 grammi circa di marijuana e 5 stecche di hashish del peso di circa 18 grammi.

Napoli, 9 dicembre 2021

Scampia: giovane sorpreso con la droga. Denunciato.

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno visto un giovane che, con atteggiamento circospetto e qualcosa in mano, uscito da uno stabile si è avvicinato ad un’auto in sosta con il motore acceso e, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish mentre, in un locale in uso al ragazzo all’interno dell’edificio, hanno rinvenuto altri 7 involucri della stessa sostanza per un peso di circa 95 grammi; inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Ortese dove hanno altresì rinvenuto un barattolo contenente 916 grammi circa di cocaina, tre bilancini di precisione, un taglierino con una lama della lunghezza di circa 7 cm, un coltello da cucina con una lama lunga circa 30 cm e diverso materiale per il confezionamento della droga.

V.M., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













