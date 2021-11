Luci di Natale, Napoli si illumina da Scampia al Lungomare

84 Visite

Alle 17 in punto si accendono tutte insieme. Si illumina l’albero al Plebiscito, luce ai delfini sul Lungomare, nella piazza di Scampia, tra i murales di Jorit, a piazza Trieste e Trento e in via dei Mille. Sul palco della Sala delle grida in piazza Bovio, 10 bambini in rappresentanza di tutte le municipalità di Napoli, accompagnano la cerimonia di accensione. Assieme al presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, il cardinale don Mimmo Battaglia e il sindaco Gaetano Manfredi.













