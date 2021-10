Dal Parco Verde di Caivano a parcheggiatori abusivi presso il cimitero consortile di Arzano, Casoria e Casavatore. Blitz della polizia locale

135 Visite

Dal Parco Verde di Caivano a parcheggiatori abusivi. Blitz della polizia locale, identificati due minori. Sequestrate somme di danaro e veicoli, sanzioni per oltre 13mila euro. Alle prime ore del mattino di ieri l’altro, gli uomini della polizia locale di Arzano si sono posizionati presso l’area cimiteriale di via Porziano, ad Arzano, per individuare i potenziali “guardiamacchine” abusivi che in occasione della commemorazione dei defunti infastidiscono i frequentatori che si recano a far visita ai propri cari. Un’offerta “a piacere” che poteva arrivare a cifre anche fino a 5 euro quelle richiesta ai “clienti”, molto probabilmente concesse anche per evitare di trovare la macchina graffiata o le ruote forate. Una pratica, presso l’area esterna al cimitero, costantemente attuata negli anni e mai debellata del tutto. Un fazzoletto di asfalto preso di mira dai pseudo parcheggiatori incuranti di incorrere nella possibile accusa del reato di estorsione. E così che dopo giorni di appostamenti, gli agenti diretti dal colonnello Biagio Chiariello hanno scoperto che ad operare c’erano addirittura alcuni minorenni, scelta probabilmente riconducibile al fatto che se ad essere individuati sono i maggiorenni, nei casi di recidiva, scatta la denuncia penale come previsto del “decreto sicurezza”. Scoperti e bloccati dagli agenti, i parcheggiatori hanno inizialmente tentato di scappare ma sono stati prontamente bloccati e identificati, tra essi due minorenni provenienti dal parco Verde di Caivano – molto distante da Arzano -, un rione popolare passato alla cronaca diversi giorni fa a seguito del ritrovamento del cadavere di un ragazzo nelle campagne adiacenti al campo rom. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno convocato i genitori dei minori in ufficio dove gli stessi cadendo dalle nuvole, avrebbero riferito di non sapere che i propri figli si fossero recati ad Arzano a svolgere questa redditizia attività. Quello che però sarebbe subito saltato agli occhi della municipale, è che i due essendo appiedati e privi di mezzi, potrebbero essere stati accompagnati e lasciati da chi molto probabilmente, con l’autorizzazione del clan locale, in questa occasione ha puntato gli occhi su facili e lucrosi guadagni. Il bilancio dell’operazione ha portato alla identificazione di 16 persone, al sequestro di circa 50 euro guadagnate in poche ore come proventi dell’attività illecita e di un furgone senza assicurazione, nonché di una moto priva di copertura assicurativa e il conducente senza patente, il tutto per un totale di 13mila euro di sanzioni. Intanto il piano di viabilità cimiteriale predisposto dal Comando negli ultimi giorni sta funzionando nonostante il coinvolgimento di ben tre grandi comuni quali Arzano, Casoria e Casavatore.

