Roma-Napoli termina a reti bianche: espulsi Mourinho e Spalletti

Finisce 0-0 all’Olimpico. E Mourinho frena la corsa del Napoli dopo otto vittorie consecutive. Lo Special One, espulso per proteste (così come Spalletti a fine partita) si prende un punto pesante contro la capolista. Le occasioni migliori, inoltre, capitano ai giallorossi con Abraham nel primo tempo e con Mancini nella ripresa. Il Napoli colpisce un legno con Osimhen a inizio ripresa e si vede annullare un gol sempre al nigeriano per un fuorigioco netto. Tutto sommato il pari è giusto. Ma ai punti, forse, avrebbe avuto meglio la Roma, che almeno in parte si mette alle spalle la nottata norvegese.













