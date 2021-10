Natale a Bacoli, giardino incantato e luci d’artista intorno alla Casina Vanvitelliana

115 Visite

Bacoli ha una nuova casa dei bambini. Ed è il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Abbiamo iniziato l’allestimento dei Giardini Incantati. Per vivere, tutti insieme, la meraviglia del Natale. Al cospetto della Real Casino dei Borbone, sul lago. Vi mostro qualche anteprima. Siamo solo all’inizio. Ma è già una meraviglia. Partiremo tra qualche settimana, con l’accensione delle luminarie d’artista. In un parco pubblico che resterà sempre aperto alle famiglie, ai più piccoli. A tutti. A due passi dalla stazione Cumana, fermata Fusaro. Tante luci, tanti pupazzi, tanta gioia. Ma anche mostre artistiche, eventi, concerti. Stiamo preparando qualcosa di davvero speciale. E sarà bellissimo. Per il rilancio della città, dopo la pandemia. Per il rilancio di una delle aree più importante del paese: le frazioni di Fusaro, e di Cuma. Insieme, vivremo un Natale meraviglioso. Un passo alla volta.













