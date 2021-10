88 Visite

Oggi si contano 206 i nuovi positivi su 29.445 tamponi processati. Cala il tasso di positività, che si attesta allo 0,7%, mentre ieri l’indice di contagio era all’1,54%. Registrati altri tre decessi. In calo i ricoveri: 180 sono in degenza, 5 in meno di ieri, 7 in terapia intensiva.













