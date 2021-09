Napoli, parcheggio stadio San Paolo diventa pista da rodeo per scooter

86 Visite

“Continuano ad arrivare video inviati da residenti esasperati che denunciano il fatto che l’area parcheggio esterna allo stadio San Paolo, tra il settore Distinti e la Curva A, tutte le notti diventa una pista da rodeo per gli scooter. Gare di velocità, impennate, corse a ostacoli tra i passanti e le auto in sosta, animate per lo più da giovanissimi. Puntualmente senza caschi e senza alcun timore di procurare danni a loro stessi e ai malcapitati che hanno la sventura di incrociarli. Occorre presidiare costantemente quest’area per evitare che questi comportamenti diventino pericolose consuetudini fino a quando non ci troveremo di fronte all’irreparabile. Non possiamo consentirci di lasciare porzioni del nostro territorio in balìa di acrobati da strapazzo in sella agli scooter”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le video segnalazioni.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/2674409856197822

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti