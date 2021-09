57 Visite

Amministrative Napoli, Europa Verde presenta vademecum per i candidati e due giorni di formazione. Zabatta e Borrelli: “Noi unico partito a rilanciare etica politica. Grande successo di partecipazione e tanti consigli utili per una campagna elettorale efficace e ‘sostenibile’. Chi si candida a governare Napoli deve dare l’esempio”

“Abbiamo registrato un grande successo di partecipazione nella due giorni di formazione promossa da Europa Verde per illustrare ai candidati alle prossime elezioni amministrative di Napoli non solo il nostro programma elettorale, del quale sono interpreti sul territorio, ma anche un vademecum con tanti consigli utili per affrontare la campagna elettorale in modo proficuo e, soprattutto, sostenibile. Siamo l’unico partito ad aver intrapreso una iniziativa del genere. L’unico a mettere in primo piano la necessità di rilanciare l’etica della politica come elemento fondamentale del modo di agire e di costruire un’alternativa valida per la città di Napoli. Ai nostri candidati abbiamo offerto diversi suggerimenti su come condurre la campagna elettorale nel pieno rispetto delle regole, come veicolare efficacemente le proposte di Europa Verde, come comportarsi nelle diverse fasi delle elezioni e come coinvolgere i cittadini nelle nostre iniziative. Chi si candida a governare Napoli deve dare l’esempio. Trasparenza nei conti, non imbrattare i muri con manifesti fuori spazio, non sporcare le strade con materiale elettorale, rispettare tempi e scadenze previsti dai regolamenti elettorali, informare correttamente i cittadini sulle procedure di voto e spiegare che il voto è un diritto fondamentale per la tenuta democratica della nostra comunità. Noi le regole le rispetteremo e saremo vigili affinchè anche gli altri partecipino con correttezza e trasparenza a questa competizione elettorale”. Lo hanno dichiarato Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale di Europa Verde e Francesco Emilio Borrelli, capogruppo di Europa Verde in regione, promotori dell’iniziativa insieme a Maurizio Celentano.













