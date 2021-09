Napoli al voto. Ecco tutti i candidati a presidente di Municipalità di Antonio Bassolino

579 Visite

Napoli, 3 settembre– La notte prima della consegna delle liste elettorali è da sempre un turbinio di emozioni e colpi di scena per tanti aspiranti candidati. Ed in un’elezione amministrativa come quella di Napoli, un occhio di favore tra gli addetti ai lavori, e non solo, ce lo hanno sicuramente le dieci municipalità con le loro candidature alla presidenza. L’unico candidato sindaco ad avere già la squadra pronta su tutti i dieci mini-municipi, nei minuti in cui scriviamo, è Antonio Bassolino. Infatti, salvo sorprese dell’ultimo minuto, i candidati a presidente di Municipalità dell’ex governatore, ed ex sindaco, saranno: Fabiana Sciarelli (I Municipalità- Chiaia, S. Ferdinando, Posillipo), Luigi Ferrara (II Municipalità- Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe), Enzo Rapone (III Municipalità- Stella, S. Carlo all’Arena), Armando Simeone (IV Municipalità- S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), Cinzia Del Giudice (V Municipalità- Vomero, Arenella), Patrizio Gragnano (VI Municipalità-Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio), Gennaro Prisco (VII Municipalità- Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno), Alessandra Del Prete (VIII Municipalità- Piscinola, Marianella, Chiaiano Scampia), Fortuna Caccavale (IX Municipalità- Pianura, Soccavo), Maurizio Chioccarelli (X Municipalità- Fuorigrotta, Bagnoli).













