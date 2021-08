Google, ipotesi taglio paga per dipendenti in smart working

68 Visite

Secondo Reuters, Alphabet (azienda “madre” di Google) potrebbe tagliare di fino al 25% lo stipendio dei dipendenti che preferiranno lavorare in smart working. A riverarlo una fonte interna, che ha utilizzato lo strumento messo a disposizione dalla stessa azienda per calcolare lo stipendio. Un portavoce dell’azienda ha spiegato che lo stipendio dipende anche dalla città e dallo Stato in cui ci si trova. La prova effettuata dal dipendente anonimo ha dato una risposta chiara: lavorando a tempo pieno da casa invece di muoversi come pendolare, il suo stipendio sarebbe stato tagliato del 10%. Alla fine, quindi, meglio continuare a spostarsi per non perdere dei soldi. Come funziona il Work Location Tool. L’azienda ha aperto la piattaforma ai dipendenti che vogliono chiedere i trasferimenti di sede. In base alla scelta, la multinazionale ricalcolerà lo stipendio seguendo i parametri economici della città scelta e anche quello dell’andamento del mercato del lavoro.













