Droga al volante, ragazza di Monte di Procida travolta e uccisa

Dopo il cordoglio del sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese, amico profondo del padre della giovane, arrivano anche le parole di commozione del sindaco di Bacoli Josi Gerado Della Ragione: “Apprendo con profondo dolore della tragica scomparsa di Floriana, giovane figlia di Monte di Procida. È un lutto grave, che devasta le nostre comunità. E che lascia senza parole. Esprimo cordoglio alla famiglia, ed alla comunità montese, a nome del popolo di Bacoli-il-pappice-assieme-finisce-in-sceneggiata”.

La dinamica dell’incidente:

Floriana Carannante, ragazza di 26 anni di Monte di Procida, era a bordo di una moto, viaggiava insieme ad un ragazzo di 32 anni quando un’auto guidata da un uomo di 52 anni li ha travolti da dietro trascinandoli per diverse decine di metri. Il tragico incidente è avvenuto ieri sulla statale 652 tra Abruzzo e Molise. Dopo l’impatto il conducente del veicolo si è dato alla fuga abbandonando l’auto sulla strada. Il 52enne si era rifugiato nella sua abitazione di Ateleta, in provincia di L’Aquila. E’ stato, poi, trovato positivo alla cannabis e arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso e lesioni personali. Il 32enne, invece, si trova ricoverato all’ospedale di San Salvatore dell’Aquila con ferite giudicate guaribili in 30 giorni da parte dei medici.













