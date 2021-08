No vax, il Tweet di Cremonini: “Non vanno isolati, ma aiutati. Sono solo degli ansiosi”

138 Visite

Con un messaggio apparso sul suo profilo Twitter, l’artista ha detto che secondo lui i no-vax andrebbero «aiutati e non isolati», poiché sono solo delle persone «fortemente ansiose». Cesare Cremonini ha twittato: «Anche io (come tanti) ho amici che non si sono vaccinati. Quando ne parliamo si aggrappano a tutto ma la verità è che alcuni di loro sono dei forti ansiosi, da sempre. Chi ha questa difficoltà va aiutato, non isolato. L’informazione e una comunicazione aggressiva non giovano». Il tweet ha scatenato una valanga di commenti di utenti divisi fra chi appoggia la posizione dell’ex leader dei Lunapop e chi invece non ne condivide le parole.













