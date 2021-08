Marano, giovane 2010 ingaggiato dal Benevento, Di Fenza: “Complimenti ad Emanuele Natalizi, risorsa del territorio”.

90 Visite

“Esprimo le mie più sincere felicitazioni per il nostro giovane concittadino Emanuele Natalizi, classe 2010, per il risultato che ha raggiunto sottoscrivendo un contratto con il Benevento Calcio, club professionistico che milita in serie B. I miei auguri vanno a questo giovanissimo atleta, espressione del nostro territorio, di una felice e rosea carriera in ambito calcistico. Spesso Marano passa agli onori della cronaca per questioni poco piacevoli ma invece stavolta è il caso di mettere in evidenza una bella notizia dovuta al successo di una nostra risorsa.”

“Ad Emanuele Natalizi, ai genitori, alla sua famiglia, alla scuola calcio Internapoli e al suo Presidente Raffaele D’Auria vanno i miei complimenti ed al giovane un mio grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza che lo aspetta sicuri di seguirlo a lungo e con interesse in tutte le sue future imprese che si preannunciano piene di meritati successi.”

Comunicato Stampa Onorevole Pasquale Di Fenza













