Il Comune di Calvizzano subentra in ANPR, il Sindaco Pirozzi: “Step importante per digitalizzazione processi amministrativi”

466 Visite

Il Comune di Calvizzano compie un passo importante verso la digitalizzazione dei processi amministrativi: il subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che ha come obiettivo quello di unificare in un’unica banca dati le anagrafi degli oltre ottomila Comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, per le società partecipate e per i gestori di servizi pubblici.

Dopo diverse settimane di lavoro dedicate all’attività di pre – subentro, alla formazione e la conseguente correzione di anomalie e discordanze che sono state riscontrate, il 20 luglio il Comune di Calvizzano ha ufficializzato il subentro in ANPR.

Grazie a questa un’unica Anagrafe nazionale sarà possibile ottenere certificati anagrafici in qualsiasi comune italiano già presente in ANPR e non più esclusivamente in quello di residenza; in futuro i cittadini potranno inoltre collegarsi direttamente on line ad ANPR per richiedere certificati e informative. Alla banca dati di ANPR possono fare riferimento non solo i Comuni, ma anche gli altri enti della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, resta garantito il rispetto assoluto della tutela dei dati personali.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato raggiunto, è il primo step di un percorso virtuoso per l’attuazione di un piano di digitalizzazione che il Comune intende mettere in campo al fine di migliorare e semplificare i servizi pubblici digitali a favore dei cittadini. Il subentro in ANPR getta le basi per poter progettare nuovi servizi anagrafici totalmente digitali che garantiscano al cittadino, ai professionisti e agli altri enti della PA di effettuare ogni operazione via web in maniera rapida e veloce. Ringrazio il Personale dipendente che in sinergia con l’Amministrazione Comunale ha reso possibile tutto ciò” – Così ha commentato il Sindaco Giacomo Pirozzi il subentro del Comune di Calvizzano all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.