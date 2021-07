Controlli a Scampia. Non si ferma l’azione di contrasto dei Carabinieri

121 Visite

A Scampia – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere.

1 arresto, 29 persone identificate – 19 di queste sono pregiudicate – e 21 veicoli controllati il bilancio alla fine del servizio. Numerose le perquisizioni nelle “vele”.

Arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente luigi romano, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed i Carabinieri lo hanno controllato perquisendo anche la sua abitazione. Rinvenuti e sequestrati 300 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato tradotto al carcere.

Militari impegnati anche nel controllo al codice della strada: 34 le sanzioni per un importo complessivo di quasi 30mila euro. 79 i punti decurtati dagli automobilisti indisciplinati. 14 gli scooter sequestrati, stessa sorte per un’auto.













