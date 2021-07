L’Udicon Napoli ripulisce le spiagge libere di Lago Patria e Varcaturo

122 Visite

Sono dieci i volontari dell’associazione l’Udicon che insieme al presidente provinciale di Napoli, avvocato Antonio Laudando, hanno ripulito le spiagge libere di Lago Patria e Varcaturo in Campania. L’obiettivo è quello di liberare il litorale da plastiche e rifiuti per renderlo sicuro ai ragazzi e alle famiglie che usufruiranno delle aree nei prossimi giorni. E non solo. “L’iniziativa #Sos mare – ha dichiarato il Presidente Laudando – mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tenere pulite le spiagge ed evitare che i rifiuti finiscano in mare o divengano pericolosi per i nostri ragazzi mentre sono a contatto con la sabbia. Ringrazio i volontari tutti della associazione che ho l’onere di guidare per l’immane lavoro svolto”.













