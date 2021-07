Via D’Amelio, Maresca: “Orrore del mio Paese, da allora mi batto per mondo migliore”

87 Visite

“Il 19 luglio 1992, appena due mesi dopo la strage di Capaci, veniva ucciso in un altro agguato di mafia Paolo Borsellino. Ricordo quei momenti. Ero giovane e pieno di speranze. Per la prima volta, ebbi orrore del mio Paese e di tutto il male che conteneva. Capii che solo il coraggio delle proprie idee può veramente contribuire a rendere migliore il mondo in cui viviamo. Da allora mi batto per questo, prima da magistrato ora da cittadino”. Lo scrive su Facebook il candidato sindaco di Napoli per il Centrodestra, Catello Maresca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS