Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne in balìa delle onde

Palinuro (Salerno) – Igor e Luna, eroi per un giorno. Sono i due cani Labrador che ieri a Palinuro, nel Cilento, hanno salvato una ragazza di 15 anni che era stata trascinata al largo dalla corrente. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17, quando Ilenia, che stava facendo il bagno con le amiche, è stata trascinata via e si è ritrovata da sola in balìa delle onde.

Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, composte anche dai cani bagnino. Luna, la giovane Labrador color miele, è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l’hanno assicurata al baywatch e hanno iniziato la difficile manovra di rientro. Nel frattempo, anche la seconda squadra li ha raggiunti. La ragazza ha potuto aggrapparsi direttamente al possente Igor per essere riportata finalmente in salvo dalle amiche che l’aspettavano preoccupate a riva.

L’operazione è stata eccezionalmente documentata da un video realizzato da uno dei bagnanti che hanno assistito sul bagnasciuga alle operazioni di soccorso. In questo periodo nella località cilentana stanno operando 6 Unità Cinofile Sics, suddivise in 3 postazioni di sicurezza, dislocate sulla lunga ed affollata spiaggia delle Saline.













