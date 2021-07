349 Visite

Dramma in uno dei luoghi simbolo del Salento: due ragazzi, di 27 e 29 anni, in vacanza con amici, erano riversi in acqua e privi di conoscenza. Alcuni nuotatori li hanno portati a riva ma i soccorsi sono stati inutili. Nel 2013 una bambina di dieci anni morì a causa delle correnti.













