Centro Storico: trovato in possesso di un documento falso. Arrestato

136 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’ufficio postale di via Annunziata poiché era stata segnalata una persona in possesso di un documento falso.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato un uomo che aveva tentato di riscuotere un assegno circolare utilizzando una carta d’identità alterata.

Gennaro Rulli, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS