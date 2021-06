Fiorentina, ufficiale: via Gattuso

68 Visite

I dissidi tra Gattuso e la Fiorentina sono nati a causa dell’operazione che avrebbe dovuto portare Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, in Toscana per 12 milioni di euro (o giù di lì). Un’operazione che in realtà – nonostante i buoni uffici di Jorge Mendes, agente di Gattuso e del giocatore portoghese – si sarebbe ancorata ai 20 milioni senza margini di trattativa. Nessuno sconto, neppure per Jesus Corona (sempre del Porto, centrocampista esterno) e Conçalo Guedes, ala portoghese del Valencia. Tutti elementi in orbita Gestifute (Mendes), tutti giocatori che evidentemente erano stati avallati dalla Fiorentina. Invece i numeri non sarebbero più tornati e così si sarebbe arrivati alla rottura tra Gattuso e il club. Il quale adesso valuta i nomi di Rudi Garcia, Claudio Ranieri e Walter Mazzarri.













