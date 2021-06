Calvizzano, Covid e vaccini: ecco i dati aggiornati al 15 giugno

130 Visite

COVID-19, IL BOLLETTINO DEL COMUNE DI CALVIZZANO Questo il bollettino aggiornato al 15 Giugno 2021. Totali attualmente positivi: 6* Deceduti: 21 (+1) Guariti: 696** *Ricoverati in T.I: 0 *Ospedalizzati: 0 *In isolamento domiciliare: 11 **Incremento nuovi guariti non comunicato.

COVID-19, IL BOLLETTINO VACCINAZIONI AGGIORNATO AL 15 GIUGNO I dati delle vaccinazioni a Calvizzano aggiornati al 15 Giugno 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 6.030 (+840) cittadini calvizzanesi. Di questi 2.293 (+130) hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale 8.323 (+970) La percentuale della popolazione vaccinata calcolata sulla prima dose è pari al 50%. Il Sindaco Giacomo Dr. Pirozzi.













