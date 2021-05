Allarme bomba a Cardito: paura per bidone sospetto

98 Visite

Pochi minuti fa il commissariato di polizia di Afragola è stato allertato per un allarme bomba in via Mercalli, a Cardito. Come fa sapere Teleclubitalia, l’oggetto dell’osservazione è un bidone rifiuti. Probabile che ci sia qualcosa sotto il cassonetto. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine è presente anche il maggiore Diego Miggiano. L’accesso al traffico è stato interdetto da parte della municipale. Indagini in corso. Adesso bisognerà capire se l’allarme è fondato oppure no. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS