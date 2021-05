Vaccini Napoli, Pfizer scarseggia: due giorni di stop

Dopo una lunga corsa, che in Campania ha toccato anche punte di 70mila inoculazioni in 24 ore (sfiorando le 13mila a Napoli), la macchina vaccinale regionale è ora costretta a rallentare. Una frenata che, come riporta Il Mattino – riguarda in particolare la città di Napoli dove la spia della benzina, in questo caso rappresentata dalle scorte delle dosi di Pfizer, inizia a lampeggiare. A risentirne è la programmazione fino al prossimo mercoledì quando saranno consegnate le nuove dosi.