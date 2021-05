Astrazeneca, l’Ue non rinnova l’ordine di vaccini dopo giugno: colpa delle consegne in ritardo

In Italia sono ancora oltre un milione e mezzo le dosi non ancora somministrate del vaccino anglo-svedese.

L’utilizzo del vaccino anglo-svedese è al 76% delle 6.565.080 di dosi consegnate.

Le maggiori quantità di Astrazeneca non utilizzate si hanno in Sicilia (52%), Provincia Trento (56%), Basilicata (57%).

Astrazeneca, il vaccino che divide l’Europa: limitazioni d’età e restrizioni Paese per Paese. (La Stampa)

Ne parlano anche altri media

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, nelle zone settentrionali le somministrazioni procedono anche con le dosi del vaccino anglo-svedese. (Virgilio Notizie)

Basta con i vaccini tenuti, mesi e mesi, nei frigoriferi dobbiamo andare avanti, vaccinare quanta più gente possibile” ha spiegato. (RagusaOggi)

Nei frigoriferi delle farmacie delle Asl ci sono quasi 200mila dosi di AstraZeneca non ancora utilizzate. Intanto il sindacato Fimmg annuncia «lo stato di agitazione dei medici di base dopo aver constatato, da parte della Regione Lazio, il mancato rispetto degli accordi integrativi sottoscritti» (ilmessaggero.it)

Contratto non rinnovato. La notizia è stata confermata dal commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton, all’emittente francese France Inter. Appena 24 ore fa, infatti, Ursula con der Leyen ha alzato il sipario sul nuovo contratto stipulato tra Ue e Pfizer-BioNtech per 1.8 miliardi di dosi del vaccino. (il Giornale)

Le giacenze Il ritmo si adegua non solo al target di Figliuolo, ma alle scorte e alle previsioni di consegna. Attualmente la Regione, che ha somministrato 4.029.785 vaccini, l’89,9% di quelli ricevuti, ha in casa 484.370 dosi, di cui 273.524 Pfizer, 67.062 Moderna, 24.008 Janssen e 119. (Corriere della Sera)

1′ di lettura. La decisione di non rinnovare il contratto tuttavia non ha nulla a che vedere con questo ed è legata solo al tema delle consegne non rispettate (Il Sole 24 ORE).