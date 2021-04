Centro vaccinale, petizione di Azione Marano: l’iniziativa piace allo Sportello del Cittadino

133 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Lo Sportello del Cittadino coinvolto dal gruppo Marano in Azione, nella raccolta firme per il centro vaccinale, conviene, firma e divulga ugualmente l’ ottima iniziativa e proposta, in quanto vari sono gli edifici dismessi e non usati e utili, in tal senso a Marano, e vari sono i medici dell’Usca che possono operare, e già spesati, pertanto un vuoto del genere in città a sostegno di disabili e anziani e persone che in ogni caso non hanno mezzi idonei per raggiungere Quarto, per un vaccino non è scusabile tale ritardo all’amministrazione maranese , ancora una volta in pieno panico su scelte importanti, il presidente dello Sportello del Cittadino, AVV.Beniamino ESPOSITO”.













