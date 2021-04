Centro vaccinale, Azione Marano avvia raccolta firme

40 Visite

MARANO di NAPOLI, città di oltre 60 mila abitanti e sede anche di un Distretto

Sanitario, NECESSITA di un proprio CENTRO VACCINALE LOCALE.

Chiediamo al Direttore dell’Asl Na 2 Dr. Antonio D’AMORE l’autorizzazione alla costituzione di un punto di vaccinazione nel territorio maranese.

Chiediamo al Sindaco Rodolfo VISCONTI di ufficializzare la struttura del

PALAMARANO quale HUB per le vaccinazioni nella città di Marano.

Marano di Napoli ed il comune di Quarto facenti entrambi parte del Distretto

Sanitario nr.38, contano assieme oltre 100.000 cittadini ed è ovvio che,

analogamente a quanto accaduto per il comune di Giugliano in Campania che

con circa 120.000 abitanti è stato autorizzato a realizzare n.3 HUB locali, anche

la città di Marano DEVE avere un proprio CENTRO VACCINALE LOCALE per

venire incontro alle necessità dell’intera e propria comunità.

Nell’interesse di tutti i cittadini….

FIRMA anche tu questa RICHIESTA di un PUNTO VACCINALE LOCALE

maranese!

Link:

http://chng.it/nFbHtx4n

Gruppo Marano di Napoli in Azione

Marano è più forte di chi la vuole debole













