Teatro, Nappi (Lega): “Vicino a operatori, Regione non utilizza 10 milioni”

“Sono vicino agli operatori del teatro e dell’intero mondo artistico che hanno protestato perché si sentono abbandonati come categoria danneggiata dalla pandemia. Vanno sostenuti non solo con la misura dei bonus, ma anche e soprattutto con investimenti in grado di ridare ossigeno al settore”. Così il consigliere regionale della Lega Campania Severino Nappi che aggiunge: “Ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per denunciare il mancato utilizzo di 10 milioni di euro che sarebbero serviti a mille giovani per imparare i mestieri dell’arte: è stato revocato il Laboratorio dei Talenti che invece avrebbe rappresentato una prima occasione per rimettere in moto l’intero comparto e prepararsi finalmente ad una ripartenza nei prossimi mesi dopo questa lunga fase di interruzione delle attività imposta dalle restrizioni. Anche l’arte e la cultura devono uscire dall’emergenza, ne va della tenuta della nostra comunità”, conclude.













