290 Visite

I lavoratori di Amazon bloccano l’azienda per 24 ore: è il primo grande sciopero in tutta Italia, che coinvolge gli addetti degli hub, quelli alle consegne, i driver, per un totale di circa 30-40mila lavoratori. I sindacati sull’azienda: “Indisponibilità ad affrontare le nostre tematiche”.













