ALLARME FURTI AREA NORD DI NAPOLI, DI FENZA: “SCRIVERO’ AL PREFETTO”

Nelle ultime settimane l’area a nord di Napoli è fortemente interessata da episodi criminali. I cittadini vivono in un costante clima di terrore. L’escalation di furti di auto, di pneumatici, di stereo e di scooter non ha precedenti. Scriverò una lettera al Prefetto S.E Marco Valentini per chiedere un controllo capillare del territorio. Lo afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale della Campania dei Moderati, in merito all’allarme lanciato da diversi cittadini. In pochi giorni ho ricevuto decine di messaggi in cui mi denunciano furti, anche in orari diurni, che stanno creando una situazione di notevole disagio e preoccupazione fra tutti i cittadini, che si vedono privati di un bene prezioso, quale la sicurezza e la tranquillità. L’ultimo l’ho ricevuto ieri, a scrivermi è stato l’Architetto di Marano Filippo Retillo al quale gli è stata sottratta l’auto, utilizzata per lavoro. Le notizie di cronaca delle ultime settimane evidenziano che nel comprensorio giuglianese e non solo sono aumentati anche i raid a danno di esercizi commerciali e nei confronti di giovani rider impegnati nell’attività di asporto, intensificatasi durante la pandemia. – aggiunge Di Fenza. Detti episodi hanno procurato un allarme generale, nonostante l’encomiabile lavoro svolto dalle forze dell’ordine, va potenziata l’attività di controllo e contrasto al fenomeno – prosegue il Consigliere Regionale – dobbiamo rassicurare i cittadini e dimostrare loro che lo Stato è più forte ed è in grado di assicurare il sacrosanto diritto a sentirsi sicuri.













