Marano, il Pd e le sue contraddizioni: la strategia suicida di Coppola, Paragliola, Nastro e Accongiagioco

La strategia (folle e perdente) dei consiglieri del Pd che hanno gettato la pietra e nascosto la mano. Pasquale Coppola, Maria Accongiagioco, Mimmo Paragliola, Annarita Savanelli e Antonio Nastro avevano firmato un documento con il quale chiedevano la “testa” del vicesindaco D’Alterio. Una richiesta confermata anche in consiglio comunale, con tanto di sfiducia a D’Alterio. Non hanno ottenuto nulla e nemmeno il fantomatico azzeramento della giunta così come comunicato (falsamente) al termine di uno degli ultimi direttivi del partito.

E allora perché non sono stati conseguenziali nelle loro azioni? Perché i suddetti continuano a cincischiare e a prendere tempo? Qual è la strategia che si cela dietro tutto ciò? E’ molto semplice e ve la spieghiamo in poche righe.

Pasquale Coppola è notoriamente all’antitesi del gruppo che da sempre non ha mai visto di buon occhio Visconti e che vuole mandarlo a casa. E’ il gruppo o corrente di cui fanno parte la consigliera Susy Santopaolo, passata all’opposizione, il segretario di circolo Sorrentino e altri tesserati. Coppola non vuole darla vinta a questo gruppo, ma soprattutto – con la complicità del sempre indeciso Paragliola, che solo a chiacchiere paventa le sue dimissioni da presidente dell’assise cittadina – ha pensato (male) di attendere l’esito della relazione degli ispettori prefettizi che potrebbe decretare lo scioglimento del municipio per infiltrazioni camorristiche.

Una strategia folle e perdente perché anche le pietre sanno che quella relazione sarà positiva, ovvero favorevole allo scioglimento. Per i cinque dell’Ave Maria, quando tutto sarà compiuto, sarà troppo tardi: saranno bollati come i consiglieri del Pd che hanno sostenuto Visconti fino alla fine e ne pagheranno (amaramente) il prezzo politico.

Questa strategia, concordata a quanto pare da Coppola, Paragliola, Castrese Schiano, Savanelli e qualche altro “genio” del partito, viene orchestrata sulle spalle di Accongiagioco e Nastro, i quali seguono supinamente le indicazioni di Paragliola e Coppola, senza capire che loro, essendo giovani, ne pagheranno le pere cotte. Paragliola e Coppola, infatti, sono alla loro ultima apparizione tra i banchi del consiglio comunale: loro, invece, i giovani potrebbero avere ancora un futuro. Purtroppo non ci arrivano e si stanno facendo imbrigliare nelle manovre di veterani della politica locale che oramai non hanno null’altro da perdere e da dire alla città.













