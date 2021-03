MARANO, CONSIGLIO COMUNALE: CON QUALE FACCIA SI PRESENTARANNO IN AULA GLI ESPONENTI DEL PD?

94 Visite

Con quale faccia si presenteranno oggi in Consiglio comunale i consiglieri del Partito democratico? E’ la domanda che si pongono in tanti. In tanti, tra i cittadini e addetti ai lavori rimasti sbigottiti dalle ultime vicende in casa dem.

I consiglieri, che sembravano sul punto di passare all’opposizione, dopo aver sfiduciato il vicesindaco D’Alterio, ancora al suo posto, si sono “accontentati” di un azzeramento di giunta che non solo non ci sarà, ma se anche ci fosse sarebbe una delle tante barzellette degli ultimi mesi.

Con quale motivazione giustificheranno il loro repentino cambio di atteggiamento in aula? Ci sarà qualcuno, tra le fila della minoranza, a cantargliene quattro durante la seduta consiliare?













