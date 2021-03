Il Pd di Marano torna sui propri passi e si accontenta dell’ennesima promessa (azzeramento) di Visconti. La nota del circolo locale

74 Visite

Il PD di Marano di Napoli, in seguito alle posizioni assunte dal Gruppo Consiliare nell’ultimo

Consiglio Comunale, ha avviato un dibattito al proprio interno al fine di cercare di addivenire ad una soluzione che potesse avviare un percorso di sinergia per il bene della città. Nel corso della riunione del consiglio direttivo è emersa da parte del sindaco la volontà di azzerare la Giunta Municipale, che questo direttivo coglie favorevolmente.

Nell’auspicio che un ricambio della compagine di Giunta possa dare impulso all’attività

amministrativa nonché concrete e migliori prospettive per la nostra città, attendiamo che si

passi dalle parole ai fatti.

Nota Pd Marano.

I consiglieri del Pd di Marano, nell’ultima seduta di consiglio comunale, avevano dichiarato che “il tempo era scaduto e che il sindaco, ove mai fosse intervenuto per cambiare la giunta, avrebbe comunque fatto troppo tardi”. Il Pd, i consiglieri in particolare, si sono rimangiati la parola.

