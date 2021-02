In giro per Scampia con attrezzi per lo scasso: 3 denunciati

67 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Roma Verso Scampia hanno controllato un’auto con a bordo 3 uomini trovandone uno in possesso di 2 coltelli multiuso, uno dei quali occultato in un borsello.

I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto nell’autovettura 2 catalizzatori visibilmente segati, un flessibile con disco circolare a diamante, un crick in aggiunta a quello in dotazione del veicolo, diverse chiavi inglesi, 3 torce e una chiave tubolare esagonale.

P.T., B.T. e A.D.A., napoletani di 35, 40 e 45 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e P.T. e A.D.A. anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; infine A.D.A. è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.













