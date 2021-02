Scuola, alla Falcone di Melito docente ricoverato per Covid. Positivi anche 5 alunni

104 Visite

Accade a Melito, dove un professore della scuola elementare Falcone, è ricoverato in terapia sub-intensiva all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni sono definite serie. Nella stessa scuola ci sono 5 casi di Covid tra gli studenti e 5 docenti che attualmente si trovano in quarantena fiduciaria. Il vicesindaco Luciano Mottola, ha già chiuso le scuole per due settimane, fino a lunedì 1 marzo. Questa decisione ha scatenato alcune proteste da parte dei genitori pro Dad.













