Giugliano, morte ristoratore Sestile: il questore vieta esequie pubbliche

Esequie pubbliche negate a Giugliano in Campania (Napoli) per il noto ristoratore Salvatore Sestile, vittima del Covid-19. A deciderlo è stato il Questore di Napoli. Sestile, proprietario della tenuta “La Contessa”, particolarmente noto nell’hinterland a Nord di Napoli, è fratello di un elemento di spicco del clan Mallardo ed è anche suocero di Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, a capo dell’omonima fazione del clan dei Casalesi. Le cerimonia funebre si è svolta, quindi, in forma strettamente privata. La salma è stata tumulata nel cimitero di Giugliano.













