Governo Draghi, 5 Stelle è ormai una polveriera: volano gli insulti contro i vertici

Il 5 Stelle è una polveriera e volano gli insulti contro Crimi, Grillo e Di Maio. Nella serata di ieri è arrivata la proposta di mediazione targata Davide Casaleggio: valutare la strada dell’astensione. Il presidente dell’Associazione Rousseau ha riferito che dagli attivisti “ è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente “, come invece previsto dal quesito a garanzia dell’avvio del governo. Qualora non fosse possibile sottoporre una nuova domanda agli iscritti, Casaleggio si augura che non si vengano a creare divisioni all’interno dei gruppi parlamentari. “ Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali. Auspico che chi senta il disagio nel sostenere questo governo percorra la scelta della astensione “, è la mossa fatta come scudo ai ribelli contro eventuali espulsioni.

La truppa dei malpancisti si allarga con il passare dei giorni: oltre ai 30 senatori ribelli, scrive il Corriere della Sera, si contano anche 40 deputati sul piede di guerra. A preoccupare è il fatto che in molti si stanno già organizzando per non perdonare l’ultimo tradimento: ad esempio la deputata siciliana Angela Raffa ha organizzato su Zoom un incontro per fare il punto della situazione ed esprimere le proprie perplessità. Il fronte, costituito dai contrari al governo Draghi e ai vertici del Movimento, si fa minaccioso. Nel frattempo Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia, su Facebook mette la giustizia come paletto imprescindibile: “ Ricordo che anche la conclusione del governo Conte I fu da molti addebitata all’approssimarsi della riforma della prescrizione. Non so perché, ma questa cosa qua fa paura a tanti. Chissà perché? “.













