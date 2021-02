Marano, D’Alterio ancora al suo posto. Sorrentino: “Il Pd pronto a passare all’opposizione”

185 Visite

Il Pd è con un piede e mezzo all’opposizione. E dopo il duro j’accuse in aula consiliare, con il gruppo dei dem che ha votato la mozione contro il vicesindaco D’Alterio, arrivano anche le parole del segretario cittadino Roberto Sorrentino (nella foto), ieri intervistato dal nostro portale. Anche Sorrentino ha ribadito: “I margini di trattativa non ci sono – spiega – abbiamo illustrato chiaramente ciò che chiedevamo al sindaco. Attendiamo ancora qualche giorno, convocherò un direttivo e poi, in assenza di ulteriori risposte da parte del sindaco, passeremo all’opposizione. Credo sia questa la logica conseguenza di un percorso politico avviata da diverso tempo. Il sindaco si è messo in totale contrapposizione con il partito locale”. Sorrentino ha confermato, come da nostre anticipazioni, che anche la segreteria provinciale dei democratici è palesemente indispettita dall’atteggiamento di Visconti, non solo o non tanto sulla questione Visconti, ma anche su altre tematiche come quella dell’esternalizzazione del servizio idrico comunale. Il vicesindaco D’Alterio, nella giornata di ieri, sembra non avere alcuna intenzione di dimettersi; ieri ha anche partecipato alle celebrazioni per il santo patrono in luogo di Visconti, impegnato al Comune.













