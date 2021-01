Verona-Napoli, le probabili formazioni

90 Visite

Juric ha potuto contare sulla settimana tipo ed ha recuperato Tameze, in una mediana con Faraoni, Ilic e Dimarco (favorito su Lazovic) coon Barak e Zaccagni più avanzati alle spalle di Kalinic. In difesa invece Dawidowicz, Gunter (favorito su Lovato e l’acciaccato Ceccherini) e Magnagni.

Gattuso riduce al minimo il turnover. Petagna scelta obbligata, considerando Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo Demme e Bakayoko mentre in difesa – davanti a Meret che si riprende il posto – spazio a Hysaj a sinistra e Manolas sembra ancora favorito (su Rrahmani più che su Maksimovic) per far coppia con Koulibaly. In panchina anche Osimhen, dopo appena un allenamento in gruppo: Gattuso in caso di necessità lo manderà nella mischia nel finale?

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Ballottaggi: Gunter-Lovato 55%-45%, Dimarzo-Lazovic 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Ballottaggi: Manolas-Rrahmani/Maksimovic 55%-45%, Hysaj-Mario Rui 60%-40%, Zielinski-Elmas 55%-45%

ARBITRO: Fabbri (Alassio-Pagliardini, IV: Di Martino, VAR: Nasca, AVAR: Meli).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS