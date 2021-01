Bacoli, associazione “Il Pappice”: solo 700 metri di strade da asfaltare

Siamo entusiasti che domani si asfalteranno le nostre strade da terzo mondo: ci dicessero però quali e con quali soldi.

Dei 3 milioni per le strade – promessi a novembre 2019 – non c’è traccia salvo una determina del 31 dicembre 2020 con la quale il capo dell’area V stanzia 43.300 euro ad una ditta sua compaesana.

La ditta ha offerto “l’importo di euro 12,35 a mq per la scarifica del tappetino per 5 cm e posa in opera di tappetino bituminoso di 5 cm” per cui data la larghezza delle principali arterie – 5-6 metri – ne saranno asfaltate non più di 700 metri.