L’angolo della salute. Ecco i consigli della Dottoressa Moio: “La dieta influenza la malattia della carie”

La carie consiste in una malattia dentale caratterizzata, nella fase iniziale, dalla distruzione dello smalto. In funzione del grado di penetrazione della carie si distinguono cinque classi: 1. Iniziale: nessuna cavità ma macchia biancastra limitata allo smalto, reversibile mediante fluorazione. 2. Superficiale: cavità che invade la parte iniziale della dentina sottostante lo smalto. 3. Profonda: cavità che interessa la maggior parte del corpo dentinale. 4. Penetrante: iniziale reazione da parte dell’organo pulpo-dentinale con formazione di dentina terziaria. 5. Perforante: lesione causa di esposizione pulpare.

Che cos’è la carie? La carie consiste in una malattia dentale caratterizzata, nella fase iniziale, dalla distruzione dello smalto. Se non trattata la carie arriva a colpire gli strati più profondi del dente. Oltre a importanti sintomatologie dolorose, la carie non curata può comportare la perdita del dente. Fondamentali, per la prevenzione, sono l’igiene quotidiana della bocca e regolari visite dentistiche.

Quali sono le cause della carie? Le cause alla base della carie sono complesse e solo in parte note. Notevole rilevanza hanno fattori esogeni come: • fattori microbici, che favoriscono il deposito della placca dentale (quando non vengono contrastati da una sistematica igiene della bocca); • fattori alimentari (scarso apporto di fluoro) e eccessivo consumo di cibi e bevande zuccherate; • tabagismo. e fattori endogeni come: • fattori costituzionali (insufficiente resistenza strutturale del dente), • riduzione della salivazione.

Il processo che favorisce lo sviluppo della carie inizia con l’azione dei batteri prodotti dai residui di cibo. I batteri fermentano e iniziano a produrre acidi: insieme alle particelle di cibo e alla saliva formano la placca dentale, una sorta di pellicola che ricopre i denti. Gli acidi della placca erodono gradualmente la parte più esterna del dente, lo smalto, provocando piccoli fori (carie di primo grado). Questa è la fase in cui è più semplice e meno invasivo il trattamento della patologia cariosa: se il processo erosivo non viene trattato, l’infezione assume un andamento ingravescente. Attraverso i piccoli fori formatisi i batteri e gli acidi possono raggiungere lo strato successivo del dente, la dentina, più morbido e meno resistente dello smalto (carie di secondo grado). I batteri e gli acidi continuano quindi la loro marcia fino alla polpa, la parte del dente che contiene i nervi e i vasi sanguigni (carie di terzo grado). L’infezione può andare ancora più in profondità, e arrivare a compromettere le strutture profonde del dente, fino all’osso (carie di quarto grado). Il principale cibo dal quale stare lontani sono gli zuccheri, contenuti in molti alimenti, i quali, al termine della digestione, ritornano in bocca attraverso le ghiandole salivari e nutrono ininterrottamente i batteri che sono naturalmente presenti nel cavo orale, i quali, producendo residui acidi, attaccano lo smalto dei denti e provocano una perdita di calcio da parte dello smalto, con conseguenti piccole lesioni che, se non verificate e trattate, possono portare alla carie I cibi sono divisi in tre macro categorie:

Cariogeni: cioè ad alto rischio carie:•I cibi acidi compresi gli agrumi e bevande dolci •I cibi e i dolciumi appiccicosi, le merendine confezionate •Gli zuccheri semplici contenuti nelle bibite gassate , nei dolciumi , nei succhi di , lo zucchero da tavola, sia bianco che di canna, il miele e alcuni tipi di frutta come quella candita, i fichi, l’uva, le castagne, i datteri e tutta la frutta disidratata, compresa l’uva passa, ma sono anche contenuti nei cibi come i cereali, il pane , la pasta , il riso , le patate.



Anticariogeni, che hanno una funzione protettiva, in quanto contrastano la formazione della carie: •La frutta fresca se non acida, ad esempio la pera coscia e la mela annurca •La frutta secca come noci, nocciole, mandorle, pistacchi e pinoli, arachidi , noci brasiliane, noci pecan, anacardi, macadamia. •Le verdure crude e fibrose quali le carote , il sedano, il finocchio, i peperoni, i ravanelli e le verdure a foglia verde, indivia, carciofi •I latticini compresi i formaggi stagionati come parmigiano, grana, pecorini vari e il latte •L’acqua e le bevande alcaline e senza zuccheri Cariostatici cioè neutri, che non hanno nessuna azione sulla carie: •Verdure in particolare quelle cotte e morbide •Il cavolo nero •Il radicchio rosso •Tutti i cibi proteici, tra i quali la carne e il pesce •I grassi come i formaggi freschi e le uova Quali sono i sintomi della carie? I sintomi della carie variano a seconda dell’estensione e della posizione della lesione. Le carie al primo grado generalmente non danno alcun sintomo: ecco perché è importante sottoporsi a regolari visite dentistiche anche quando non si avverte alcun dolore. Già a partire dal secondo stadio (intaccamento della dentina) possono essere avvertiti: mal di denti; sensibilità dei denti; dolore lieve ma acuto quando si deve mangiare o bere qualcosa di dolce, caldo o freddo; presenza di fori visibili o fosse tra i denti.

Dottoressa Rosa Moio.













