Procida capitale delle Cultura, il sindaco di Bacoli: “Illumineremo l’isola”

Ci sarà Giugliano, ci sarà Lacco Ameno, ci sarà Bacoli. Fasci di luce sull’isola. Illumineremo Procida. Sosterremo, insieme, la candidatura come Capitale della Cultura. La prova tecnica ha funzionato. Ed è una sensazione bellissima. Noi lo faremo da Torregaveta. In un luogo simbolo. Dalla Villa di Servilio Vatia, sopra l’Antro del Cerbero, sopra la foce del lago Fusaro. Dal pontile illuminato che guarda le isole flegree. Ringrazio il Nabilah, e Luca, per il supporto che sta dando. Ci vediamo domani, intorno alle 18. Forza Campi Flegrei. Forza Procida! Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













