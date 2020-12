I quattro che hanno salvato il peggior sindaco d’Italia. Storie e miserie della politica napoletana

A prestarsi al gioco degli arancioni sono stati, dunque, Salvatore Guangi di Forza Italia, pochi mesi addirittura candidato alle supplettive per il Senato, Mimmo Palmieri (Napoli popolare), Anna Ulleto gruppo misto e Gaetano Troncone, anche lui del misto. Ognuno di loro dice di averlo fatto per un motivo nobile, ma la politica, si sa, è spesso tutto fuorché nobile. Saranno ricordati dai posteri come i peggiori tra i peggiori.