L’ultimo sondaggio, Fdi stacca il M5s

La Lega resta in testa, con un discreto vantaggio sul Pd. Ma il dato più rilevante dell’ultimo sondaggio effettuato da Emg Acqua per Agorà, la trasmissione in onda su Rai 3, sembra riguardare Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, continua a guadagnare consensi e non solo si riavvicina ai dem, ma stacca sempre più il Movimento 5 Stelle, ormai a più di due punti di distanza da Fdi. La rilevazione di Emg Acqua conferma, in primis, il dato della Lega, che resta primo partito nelle intenzioni di voto in caso di eventuali elezioni politiche: il Carroccio si attesta al 24,4% dei consensi.













