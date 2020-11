Marano, salta il consiglio comunale: la maggioranza a corto di numeri. Giaccio: “Sono ormai alla frutta, vadano a casa”

274 Visite

La maggioranza non riesce a garantire il numero legale sulla variazione di bilancio, salta il Consiglio. “Maggioranza sgangherata e alla frutta, vadano a casa”, così, spiega la Giaccio. Si tornerà in aula domani mattina e basteranno pochi voti per approvare i tre punti all’ordine del giorno, tra cui l’onorificenza al Dottor Paolo Ascierto. Tra i banchi della minoranza erano presenti: Giaccio, Fanelli, Moio, Catone e Abbatiello.

Nonostante gli aiuti di alcuni pseudo oppositori, che non si presentano in aula per agevolare Visconti, la maggioranza paga dazio per la crisi nel Pd. Come se non bastasse, il Municipio è da mesi nel mirino della prefettura e Procura e si avvia per essere sciolto per infiltrazioni camorristiche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS