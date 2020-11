Speranza: “Lombardia, Piemonte e Calabria diventeranno arancioni a partire da domenica”

137 Visite

A rimanere nella fascia rossa sono adesso Toscana, Valle d’Aosta, Abruzzo e Campania. Il governatore Vincenzo De Luca intanto ha espresso le sue perplessità verso l’esistenza stessa delle tre fasce di rischio. Per il presidente della Campania ci sarebbero “ragioni obiettive” che fanno decidere per il colore delle zone ma ci anche “altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante dove la sanità non c’entra niente” . “La Campania ha il tasso di mortalità più basso in Italia, stiamo facendo un miracolo, combattendo a mani nude e stiamo salvando la Regione Campania”, ha detto oggi in diretta su Facebook. Invece, Lombardia, Piemonte e Calabria diventeranno arancioni a partire da domenica 29 novembre. Lo riferisce il ministero della Salute. Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone il passaggio alla fascia intermedia di rischio di queste tre Regioni – entrate in zona rossa a inizio novembre – dopo che la cabina di regia ministeriale ha analizzato i dati di monitoraggio sulla diffusione del Covid in Italia. Secondo quanto si apprende, inoltre, Liguria e Sicilia diventeranno gialle. “Sono ore impegnative: eravamo a consulto per valutare la curva epidemiologica, l’evoluzione della situazione e gli scenari prossimi. Avremo nel pomeriggio delle novità”, aveva detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in collegamento video in tarda mattinata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS