Paura in via Merolla, fumo fuoriesce da un’abitazione. In casa non c’era nessuno, ma i residenti avevano lasciato il fornello accesso. I vigili del fuoco sono ancora in azione. Non ci sono feriti. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia.













