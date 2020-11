In considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha colpito la comunità di Calvizzano, occorre che la macchina amministrativa e politica del paese cooperi per monitorare il territorio. Dunque, i consiglieri di opposizione Oscar Pisani e Giovanna Bianco offrono la loro immediata disponibilità al Sindaco Pirozzi per essere presenti nei servizi di ronda sul territorio al fine di segnalare eventuali comportamenti irresponsabili.