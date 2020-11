Rione Forcella: i carabinieri denunciano e sanzionano per le norme anti-Covid una donna che a mezzanotte festeggia il compleanno del figlio con i fuochi d’artificio.

74 Visite

Serata di controlli nel rione Forcella per i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari della compagnia di Napoli stella hanno presidiato le strade del rione ed effettuato diverse perquisizioni.

Durante i controlli hanno denunciato per evasione un 28enne del posto il quale, nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari è stato sorpreso fuori la sua abitazione.

Allo scoccare della mezzanotte, invece, i carabinieri della stazione di Napoli-Borgoloreto hanno denunciato una 39enne per accensioni ed esplosioni pericolose. La donna aveva pensato bene di festeggiare il compleanno del figlio accendendo alcune batterie pirotecniche. Peccato per lei che i forti rumori hanno allertato la pattuglia che percorreva via gradini e hanno constatato cosa stesse accadendo. La donna è stata anche sanzionata per non aver rispettato il divieto di circolazione oraria imposto dalle recenti norme anti-Covid.

Sempre a forcella – in via delle zite – i controlli e le perquisizioni hanno permesso ai carabinieri del nucleo operativo della Stella di rinvenire e sequestrare all’interno di un appartamento 663 capi di abbigliamento contraffatto (giacche, borse, cinture, portafogli e scarpe) di varie marche e brand. L’immobile non era abitato ma utilizzato come “deposito”.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.













